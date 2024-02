I Pooh sul palco di piazza Ariostea. L’emozione di ‘Amici x Sempre’

Una serata all’insegna del rock italiano e della musica che ha accompagnato generazioni sin dagli anni ‘60 vendendo nel corso della carriera più di 100 milioni di dischi, record assoluto per un complesso italiano. Lunedì 8 luglio saliranno sul palco del Ferrara Summer Festival (piazza Ariostea) – appuntamento musicale organizzato dall’associazione Butterfly – ‘I Pooh’ con il loro tour ‘Amici x Sempre’. "È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre", dichiarano i Pooh. Il gruppo formato da Robi Facchinetti (voce e tastiera), Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli è pronto a salire sul palco per rivivere gli oltre cinquant’anni di musica. "La musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico – dichiara il presidente dell’associazione Butterfly Fabio Marzola – approda a Ferrara. Continuiamo a lavorare per una rassegna musicale sempre più varia e ampia".