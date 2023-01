I prezzi lievitano nella sportina "Così resistiamo al caro-vita"

di Mario Bovenzi

Un chilo di pasta costa quasi tre euro; alle stelle le merendine del pupo; un barattolo di marmellata è delizia e tormento. Salgono i prezzi tra gli scaffali, una terra di mezzo dove si incrociano famiglie, giovani coppie e ragazzi combattuti tra il desiderio di mettere nel carrello pesce e braciole e l’obbligo di far quadrare i conti perché fine mese sembra non arrivare mai. L’inflazione galoppa, erode stipendi, budget e tesoretti a lungo costruiti tra sacrifici e risparmi. Certezze che vacillano sotto il peso delle percentuali. C’è ben poco da stare allegri scorrendo le tabelle del Codacons che recitano così: + 41,7% il burro; +49% lo zucchero; +23,5% farina e cereali. Il dato risale a qualche giorno fa, al Natale senza pace per i capi famiglia che hanno perso potere d’acquisto e credito pure agli occhi dei figli. Il piatto piange.

Sara Fede è una giovane mamma, studia i prezzi con la lente d’ingrandimento del risparmio. "Merendine, cioccolata, pasta e latte, i rincari si toccano con mano. Ho un bambino di 5 anni, so bene quanto costa la sua prima colazione", parole velate di amarezza. Fa la spesa con il bilancino, l’inflazione l’ha cambiata. "Prima facevo grandi spese, adesso metto nella sportina un numero limitato di prodotti", la sua tecnica di resistenza al caro-vita. Nicola Molisani, scruta, sotto il cappello, il listino di pane e pasta, frutta e verdura. "La spesa la faccio io non mia moglie – sottolinea con orgoglio –. Mi sono accorto che qualche prodotto costa di più". Scorrono davanti al carrello granfette a 0,78 e frollini a 1,98, le offerte sono il tappeto rosso dove va a passeggio l’economia domestica. La linea del Piave del risparmio di Monica Vergani, elegante signora, sono proprio le occasioni, quelle speciali. "Ce ne sono tante", sottolinea mentre fa i conti di quello che ha messo nella sporta. Pane per i toast, latte con lo sconto, perché no, anche marmellata anche se è un po’ aumentata. Da 270 è lievitata a 299, un centesimo la separa dalla soglia dei tre euro. Saverio Alagna è il responsabile del punto vendita Conad in via Garibaldi, pieno centro. La luce in vetrina un punto di riferimento per chi è abituato a fare la spesa sotto casa. ’Bassi e fissi’, la prima linea della strategia per andare incontro al cliente. "Teniamo un prezzo basso per tutti i generi di prima necessità – spiega –, passata di pomodoro, latte, tutti gli alimenti che usiamo ogni giorno qui hanno un prezzo fisso, non subiscono il vento degli aumenti". Vento che soffia forte. "I costi da mesi – rivela – sono saliti. Facciamo il possibile per evitare che le nostre spese vadano a ricadere sugli scaffali, sul consumatore. E’ un’inflazione malata. Così la chiamo io, se non teniamo in qualche modo frenati i prezzi i clienti rischiano di non farcela più". Caccia allora all’offerta speciale ed anche alla qualità. "Il cliente non ci rinuncia", precisa. Come ben sa Laura Michelazzo, di Milano, turista a Ferrara che stringe tra le mani una barretta di cioccolata alla nocciola. Perché la dieta può attendere, almeno qualche giorno. Se ne parla dopo l’epifania.