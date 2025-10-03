I primi incontri di Internazionale. Medio oriente, politica e diritti. Gaza, arriva Francesca Albanese

Gaza, intelligenza artificiale, salute, politica e diritti. Sono solo alcuni dei temi che verranno trattati durante il festival di Internazionale, al via da oggi e per tutto il weekend in città. L’inaugurazione ufficiale della kermesse è oggi alle 10.30 al cinema Apollo. Dopo la cerimonia di apertura, spazio agli incontri, il cui culmine sarà alle 21 al teatro Comunale con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Albanese arriva a Ferrara in un momento delicato sul fronte di Gaza, cioè nel giorno dello sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali all’indomani del ‘blocco’ della Flotilla e dopo le polemiche seguite all’intervento della giurista a Reggio Emilia. ‘Quando il mondo dorme’ è il titolo dell’incontro che vedrà protagonista Albanese (intervistata da Francesca Gnetti di Internazionale). Al centro della discussione un racconto della Palestina attraverso storie raccolte in anni di lavoro sul campo. Tornando alla ‘scaletta’ della giornata, alle 11 all’Apollo ‘La vita fuori dall’algoritmo’, lavoro, salute e relazioni al tempo dell’intelligenza artificiale. Alle 14.30, sempre all’Apollo, lo storico Carlo Greppi e la giornalista Leila Guerriero parlano di ‘Memoria’ e della dittatura argentina. Alle 15 al Comunale il tema è Gaza, con lo scrittore palestinese Atef Abu Saif, in contemporanea all’ex teatro Verdi ‘Ossessione gender’, tra difesa delle donne e politiche conservatrici (intervengono l’attrice Paola Michelini, la ricercatrice Martina Avanza e la sociologa Sabrina Marchetti). Alle 15.30 nel cortile del Castello focus sulla letteratura e il diventare scrittori con Domenico Starnone e Nadia Terranova. Alle 17.30 la Cina è protagonista di ‘Metamorfosi’, mentre alle 18.30 in piazza Trento Trieste incontro con gli operatori di Medici senza frontiere.

Anche per l’edizione 2025 Legacoop Estense e Assicoop Modena&Ferrara sostengono il festival di Internazionale e contribuiscono al programma ufficiale, promuovendo la mostra di illustrazioni ‘Uniti diamo forma al futuro’, realizzata in collaborazione con il collettivo di artisti The Ferrareser, che sarà allestita nel cortile del Castello estense e sarà visitabile gratuitamente per tutti i giorni del festival. L’inaugurazione della mostra è in programma oggi alle 18.30 nel cortile del Castello. Interverranno la direttrice di Legacoop Estense Chiara Bertelli, il presidente di The Ferrareser Eugenio Ciccone, il vicepresidente di Assicoop Modena&Ferrara Andrea Benini.