I primi passi della sicurezza L’emergenza insegnata con i peluche "I nostri bimbi, piccoli soccorritori"

E’ possibile imparare a gestire un futuro evento drammatico attraverso un gioco? Ebbene sì. In che modo? Insegnandolo ai bambini fin dalla loro tenerissima età. Si chiama ’Tutti al sicuro’ l’iniziativa di giovedì 4, dalle 17.15, nel giardino del plesso scolastico Pablo Neruda e che riguarderà i bambini da 0 a 6 anni di asilo e materna della struttura. Un pomeriggio di giochi finalizzati alla sicurezza nostra e del prossimo. Dall’imparare a chiamare il 112 alla gestione del piccolo infortunio, fino alle prime manovre in caso di disostruzione o rianimazione cardio-polmonare.

Un’idea nata da sei mamme e amiche del Consiglio di partecipazione della scuola, a partire dalla presidente Renata Vecchiatini: "Discutendo tra di noi – spiega la mamma di due bimbi che frequentano la scuola ’Neruda’ – abbiamo capito che gli anni del Covid hanno creato grandi ansie per piccoli problemi, lasciando però indietro aspetti importanti per i nostri figli. Abbiamo messo insieme i pensieri ed è nata la giornata per la sicurezza proposta alla dirigente e alle maestre che ci hanno dato appoggio. Sarà una grande festa con i bimbi protagonisti".

Tante le sorprese, come l’arrivo di un’ambulanza di Voghiera soccorso che aprirà le porte ai piccini e mostrerà loro attrezzi del mestiere e alcune manovre di primo intervento. "Giochi per insegnare ad essere piccoli soccorritori – riprende Vecchiatini –, ci sarà l’ospedale dei peluche e molto altro. Il nostro obiettivo è di divulgare la cultura della sicurezza tra le famiglie e dare ai nostri figli una prima base su come agire in caso di difficoltà. Ma sarà anche un momento per tutti noi adulti per esternare paure e insicurezze di fronte a certe situazioni".

L’iniziativa, nella quale saranno parte attiva tutte le maestre, si svolgerà nel giardino della scuola di Villa Fulvia come voluto dalla coordinatrice pedagogica. "Il progetto – chiude la presidente del Consiglio di partecipazione – va avanti da più di un mese e le maestre hanno iniziato a preparare i bambini con letture e laboratori ad hoc. Quello di giovedì sarà un momento molto importante e giocoso, noi ci crediamo fortemente".