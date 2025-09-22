"I primi punti del nostro obiettivo. Ci stiamo ancora conoscendo"

Nel post partita un soddisfatto coach Di Paolantonio ha analizzato la vittoria della sua squadra contro la Libertas Livorno. "Sono molto soddisfatto di questi 2 punti che sono i primi per il nostro obiettivo che è la salvezza, abbiamo battuto una grande squadra. Abbiamo giocato un’ottima partita difensiva limitando una squadra che ha tanti punti nelle mani. Abbiamo giocato a strappi, magari non siamo sempre stati belli in attacco, ma ci stiamo conoscendo e siamo all’inizio del nostro percorso insieme che è appena iniziato. Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare nonostante le condizioni fisiche precarie di Fall e Devoe, forse avremmo potuto correre un po’ di più in certi momenti, ma questa è una vittoria molto importante". Condivide il successo con tutto il suo staff il coach della Sella Cento: "È la vittoria di tutti, devo ringraziare i miei assistenti, Lorenzo Dalmonte e Federico Tosarelli, che hanno preparato molto bene la partita. Devo ringraziare anche lo staff medico e i fisioterapisti che hanno consentito di rimettere in piedi Devoe e Fall. È una vittoria che condividiamo coi nostri tifosi. Speriamo di poterci allenare bene insieme questa settimana perché praticamente abbiamo iniziato solo mercoledì a conoscerci. Dobbiamo inserire nei nostri meccanismi Fall e Devoe che hanno saltato gran parte della preparazione". Di Paolantonio chiude: "Sono molto contento di aver vinto oggi qui a Brescia perché ho passato due belle stagioni in questa città e quindi sono molto soddisfatto di essere tornato qua e aver conseguito una bella vittoria con la mia squadra".

Michele Ferioli