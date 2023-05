I problemi (dietro l’angolo) della nostra città

Andiamo a leggere il testo scritto dalla redazione dei giovani cronisti della scuola Smiling International School.

Oggi nella maggior parte delle città italiane i centri sono ricchi di attrazioni culturali e di intrattenimento e la città di Ferrara non è certamente estranea a tutto ciò. La città Estense offre moltissimi luoghi di ritrovo per tutte le età come parchi, musei, centri sportivi e biblioteche ma anche discoteche e locali serali per gli adulti. Tuttavia, oltre a tante belle iniziative, i pericoli che si incorrono oggi nella nostra città sono molteplici e possono toccare tutti noi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città. Scippi, atti vandalici e vendita illegale di sostanze sono oggi situazioni sempre più comuni e frequenti, come ad esempio il caso del 21 febbraio scorso, avvenuto durante uno degli appuntamenti settimanali del comune di Ferrara: il mercato. Purtroppo, proprio in questa occasione, cinque borseggiatrici hanno approfittato della folla per rubare portafogli a donne anziane. La polizia, grazie alle telecamere di sorveglianza, è riuscita a fermare le colpevoli ponendo fine a questi furti che duravano ormai da mesi. Un altro grande problema della città è sicuramente il deturpamento di palazzi e opere storiche causato da atti vandalici di ogni tipo. Prendiamo ad esempio il Liceo Carducci: una mattina di novembre del 2022, professori e studenti si sono ritrovati i muri della scuola imbrattati con scritte rosse che sostenevano le proteste riguardo il cambiamento climatico e i vaccini. Secondo quanto riportato in una testata online, i danni sono costati al Comune oltre 50mila euro. Atti similari sono avvenuti alla statua di Ludovico Ariosto in piazza Ariostea che è stata vandalizzata tre volte nel corso degli ultimi 2 anni con scritte insensate e fuori luogo. Oltre ai danni materiali alla città di cui sopra, si contano numerosissimi danni alla persona provocati dallo spaccio illegale di droghe e alcolici. Questi traffici illegali sono ben strutturati e seguono un lavoro a catena che partono dai social e arrivano alla vendita al dettaglio in strada. Da quello che è emerso dalle indagini, sia gli adulti che i giovani comprano illegalmente queste sostanze e il dato più inquietante deriva sicuramente dal fatto che sono soprattutto i minorenni della nostra città a venderla e a convincere tanti coetanei a loro volta a comprarla. I luoghi dove principalmente avvengono questi scambi illegali sono le aree marginali e i quartieri popolari di Ferrara. Questi sono solamente alcuni esempi di quello che è avvenuto e che succede tuttora nella nostra città. Nel 2022, l’indice della criminalità, che analizza il numero di denunce per atti vandalici e violenti all’interno della stessa provincia, classifica Ferrara al 17°posto tra le città più pericolose d’Italia che, inoltre, ospita varie vie poco raccomandabili e zone altamente inquinate (come la zona Gad). Questi problemi sono certamente riscontrabili in moltissime città italiane, ma quello che possiamo chiederci è se i cittadini in tutto ciò siano consapevoli di questi scempi e cosa stiamo realmente facendo per contrastarli.