"I prodotti culturali, le opere d’arte e la biblioteca Ariostea"

Caro Cronista,

ho festeggiato all’Ariostea ferrarese i primi 50 anni di attività culturale, in un bel contesto generale e dopo una promozione attenta e ben condotta. Una carriera di riguardo e una tematica notevole, a Ferrara le iniziative più forti in assoluto. Sono sconosciuto e stimato in Ariostea, dall’opera del dottor Fausto Natali, eppure poche persone presenti. Come mai? Se consideriamo l’importanza di una Biblioteca che offre opportunità a più artisti ed operatori. Mi augurerei una maturità maggiore dai ferraresi per quanto il mondo della cultura sia abbastanza “formalizzato e guidato”. Fondamentale quanto ho comunicato, le idee e le prospettive, manifestazione in streaming e notizie sui giornali, comunque vedere poche persone rattrista un po’. Che fare? Rieducare alla partecipazione dando più importanza alle espressioni culturali maggiori, ma la gente deve fare la sua parte. Se c’è sincerità si darà rilievo a persone la cui opera e storia hanno grandi peculiarità, ciò attira e coinvolge. Oggi valgono più i prodotti culturali che le opere d’arte e il pensiero, pericolosa tendenza da invertire come in tanti altri settori. Per ciò che è Ferrara spero inducano a riflessione queste analisi, per quanto io non mi scoraggi mai poiché bisogna “essere e fare”. Infine dico: l’Ariostea non manchi di personale e addetti, è troppo importante per dare di più e meglio.

Giuseppe Pietroni

(Poeta Veneto)

* * *

BRAVO LODI,

TORNERÀ PIÙ FORTE

Caro Carlino,

Nicola Lodi potrebbe aver commesso qualche errore, però ha fatto tanto bene a Ferrara e zone circostanti, negli anni in cui era vicesindaco con la giunta Fabbri. Si è dimostrato un uomo d’azione, del fare. Hanno voluto spezzare le ali ad un falco, ma lui si rimetterà e ritornerà ancora più forte di prima. Quelli che hanno voluto, momentaneamente, la sua caduta hanno avuto pure il coraggio di consigliargli le scuse: ma scuse di che e a chi? Le scuse sono indice di debolezza e Lodi non è uno di quelli. Piuttosto le scuse le devono porgere quei personaggi che hanno fatto rialzare vistosamente il debito pubblico con il 110%, dove la maggior parte del popolo italiano non ha avuto nessun beneficio, pur sacrificandosi. In giro, anche nelle nostre istituzioni, ci sono tanti parolai che potrebbero, rimboccandosi le maniche, darsi daffare come in questi anni ha fatto Lodi senza guardare il colore politico di chicchessia.

Giacomo Giorgi