I professori difendono la preside Gli alunni: "Ariosto, scuola aperta"

di Mario Bovenzi La solidarietà alla preside del liceo Ariosto si misura nel lunghissimo elenco di nomi di professori e personale Ata in calce ad una lettera con il quale viene ricostruita la vicenda, quella mattinata e i momenti dell’assemblea d’istituto incentrata su temi delicati come pregiudizi e discriminazioni, quelle legate all’identità di genere. La discussione si è trasformata in uno scontro tra la presidente di Arcigay Manuela Macario, chiamata ad intervenire all’incontro, e la dirigente del liceo Isabella Fedozzi. Insegnanti e personale scolastico forniscono la loro versione. Tutto era filato liscio fino a quando "la relatrice – così si legge nella missiva – ha chiesto ai partecipanti all’assemblea appartenenti alla comunità Lgbtq+ o aventi amici, conoscenti e familiari Lgbtq+, di alzarsi in piedi. La situazione era una violazione della privacy di un pubblico composto da studenti, in buona parte minori". La dirigente è intervenuta. "La dottoressa Macario – le loro parole – ha rivolto contro la dirigente e il corpo docente del liceo espressioni che andavano ben oltre i fatti contingenti dell’assemblea, minacciando ripercussioni sulla scuola e citando autorevoli personalità non in nome di quanto fatto per il liceo, per la cultura e per la scuola del territorio, ma...