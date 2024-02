I progetti del Pnrr, trasparenza e gestione nelle aziende sanitarie

‘Trasparenza nella gestione dei progetti Pnrr. Strumenti e controlli’, questo il titolo del webinar che si svolgerà domani dalle 9.30 alle 13.30.

La giornata della Trasparenza rappresenta un momento per condividere e presentare i percorsi avviati e le strategie intraprese dalle Aziende Sanitarie Avec e Ausl Romagna al fine di garantire trasparenza e legittimità ai procedimenti gestiti dalle amministrazioni, favorendo così la promozione e sensibilizzazione sui temi della trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione. Il tema scelto quest’anno è di strettissima attualità: il Pnrr. Il piano rappresenta una grande opportunità per le aziende sanitarie e un’occasione in termini di riforme e investimenti finalizzata ad allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti, in una prospettiva di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi.