I progetti futuri a ’Festissima’. Protagonista lo scrittore Panzacchi

Non si può parlare di libri senza un bicchiere di vino in mano. Quindi, dopo aver offerto un giro di ’sguazzone’ al pubblico, uno spritz semplice e dissetante, esclusiavemente made in Ferrara, perfetto per le estati (molto) calde emiliane: vino bianco frizzante, acqua gasata e ghiaccio. Greta Crosara, il vicesindaco di Portomaggiore Francesca Molesini e lo scrittore Paolo Panzacchi hanno chiacchierato di tante cose belle e progetti futuri che via via stanno prendendo sempre più forma e hanno, anche nel piccolo, uno scopo importante: rendere la cultura accessibile, trasversale e decentrata.

"Perché, se un’idea parte da un centro è importante che raggiunga, e venga raggiunta, tutte le sue parti. E noi siamo felici di collaborare a questo progetto", ha evidenziato Panzacchi in una bella, affollata e afosa serata portuense di Festissima.

Modenese di nascita ma ferrarese di adozione, ha pubblicato nel 2015 ’L’ultima intervista’ (premio della critica al Premio Internazionale Città di Cattolica, 2016), e nel 2018 ’Drammi quotidiani’. Nello stesso anno è uscito ’Il pranzo della domenica’, tradotto in Danimarca nel 2022, nel 2021 ’Dove nasce l’odio’ e l’anno successivo ’Fantasmi’.

Sempre dal 2022 cura la collana ’Polar’ per romanzi noir di BookTribu.

’Fantasmi’ è il romanzo che racconta delle seconde occasioni che ci vengono offerte dalla vita, che possiamo decidere di cogliere e accettare o anche no.

Un romanzo sulle false verità che ci raccontiamo, sulle scorciatoie che pensiamo possano salvarci ma che ci allontanano, nel lungo periodo, dall’autenticità di una vita che rischia, invece, di passare senza essere vissuta. ’Fantasmi’ è un romanzo sulle seconde occasioni, che racconta le vicende di chi riesce a coglierle, di chi cerca di farlo e di chi, rinunciando a vivere, non ne è capace.

f.v.