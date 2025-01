’I protagonisti dell’ortofrutta italiana’. Arriva il tempo degli Oscar

Nella splendida cornice del Palazzo Re Enzo a Bologna, si è svolto ieri sera l’evento intitolato ’I protagonisti dell’ortofrutta italiana’, iniziativa ideata dal Corriere Ortofrutticolo ed organizzato dall’agenzia Omnibus.

L’idea, nata nel 2012, ha portato alla realizzazione di un evento unico ed esclusivo che mette al centro I’Italia dell’ortofrutta e i suoi imprenditori, un momento conviviale ma anche di riflessione e di relazioni, che riunisce i vertici delle aziende di produzione e commerciali e della filiera per premiare, in un’atmosfera e in un luogo speciali, imprese, imprenditori e manager degni di un prestigioso riconoscimento a livello nazionale. Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana si avvale anche della collaborazione di Cso Italy, che ne ha condiviso e supportato l’idea fin dall’inizio.

Il Presidente di Cso Italy Paolo Bruni, che ha moderato la serata e il direttore Elisa Macchi hanno avuto il privilegio quest’anno di assegnare l’Oscar 2025 dell’ortofrutta a Carlo Lingua che da vent’anni guida la RK Growers, con sede a Saluzzo e Genova ma anche in diverse parti del mondo, "un contadino che va nel mondo con il tarlo dell’innovazione", come lui stesso ama definirsi, a testimoniare il grande spirito di intraprendenza di un uomo legato comunque alla sua terra.

Nato nel 2012 dall’intuizione che l’informazione vada sostenuta e integrata da attività che ne completino il servizio al settore cui si rivolge, Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana è un evento unico ed esclusivo che mette al centro I’Italia dell’ortofrutta e i suoi imprenditori. È un momento di riflessione e insieme conviviale che si svolge ogni anno in una località diversa del Paese. Voluto dalla redazione del Corriere Ortofrutticolo, la storica rivista di settore nata nel 1965, e realizzato dall’agenzia Omnibus.