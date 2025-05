I protagonisti, le testimonianze: "Al volante sempre attenti . Serve grande consapevolezza"

"Maggiore attenzione e consapevolezza quando si guida". Una considerazione unanime tra gli studenti in Sala Estense. Alessandro Lamberti del ‘Bachelet’ racconta: "Sul tema della sicurezza stradale tra noi giovani se ne parla spesso, quando usciamo cerchiamo di essere razionali, se c’è qualcuno che guida gli ricordiamo di non eccedere".

Milena Marangoni del ‘Bachelet’ ricorda anche un incidente successo alla zia, senza gravi conseguenze, aggiungendo: "Quando ci si mette alla guida, secondo me, bisogna sempre essere vigili e tranquilli. Ci vuole anche rispetto e maggiore responsabilità al volante, anche per non arrecare incidenti che coinvolga altre persone. Valutare bene quando piove molto o nevica, per evitare inconvenienti. In generale, quindi, essere meno distratti quando si guida ed evitare l’uso del cellulare".

Un medesimo ragionamento è quello di Francesco Biafore: "C’è bisogno di maggiore attenzione quando si guida un’auto, non possiamo pensare che non possa succedere nulla, occorre meno distrazioni e più responsabilità. Anche tra noi giovani è necessaria accortezza. Importante l’informazione preventiva che si fa nelle scuole e in altre iniziative pubbliche".

Zyna Delatorre del liceo artistico ‘Dosso Dossi’ sottolinea: "Credo che ci sia necessità di una maggiore consapevolezza quando si prende la patente e si guida un’auto. In strada l’attenzione è fondamentale, perché basta un nulla per creare uno sbandamento o altro. Si deve essere vigili, bisogna rispettare limiti e non eccedere, importante che anche da noi giovani ci deve essere una sensibilizzazione. Ben vengano progetti a scuola che mettono al centro la riflessione sulla sicurezza stradale".

Arianna Bonetti, parla come giovane che sta iniziando il percorso per ottenere la patente: "Oggi noi giovani sentiamo una sana pressione quando facciamo l’esame di guida, normale perché ci ricordano tutti, come sia importante essere corretti e rispettare il codice stradale. Sono consapevole che ci vuole attenzione al volante, dimenticare il cellulare ed essere responsabile, ancor più quando hai qualcuno a bordo con te. In questo periodo di guidue con il ‘foglio rosa’, cerco di seguire queste importanti indicazioni".

Alessandro Nocenti del polo scolastico Codigoro ‘Guido Monaco’, ha da poco compiuto la maggiore età e spiega: "Inizierò a studiare per la patente. Abbiamo imparato in questi incontri come l’attenzione alla guida sia indispensabile oltre una maggiore responsabilità. A tal proposito quando usciamo con gli amici, quello che guida non beve e non eccede con nulla".