I racconti del Luogotenente: "Contro terrorismo e contrabbando. La mia vita con le Fiamme Gialle"

E gli austriaci spostavano i cippi di confine sempre un po’ più avanti. "E noi li mettevamo sempre un po’ più indietro, terra italiana". Terra di frontiera, addosso la divisa da finanziare, le fiamme gialle sul petto. Brennero, temperature che crollavano a meno 25 gradi, fermi nelle garitte a sbattere i piedi per terra per riscaldarsi. Contrabbandieri e guardie, di pattuglia sulle montagne, occhi aperti su valichi e carichi stivati nei camion. Lui, Giovanni Pasqualini, ancora un ragazzo. Adesso di anni ne ha 75, è sposato, ha una figlia. Abita a Pontelagoscuro. E di stare a casa non ne vuole sapere. Fa parte del gruppo di finanzieri che, ormai in pensione, daranno una mano in prefettura. Ha risposto presente, tornerà al lavoro di una vita. Controlli finanziari, numeri e conti che non tornano; passare al setaccio vita, morte e miracoli di imprese che partecipano ai bandi Pnrr; tenere aggiornata la white list, la lista bianca, elenco che registra le imprese idonee a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione in settori considerati a rischio, un muro contro le infiltrazioni mafiose nella nostra provincia. Pasqualini è il presidente della sezione locale dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi). "La divisa il mio orgoglio", dice. E deve esserlo veramente, seconda pelle che ha indossato per 40 anni. Dal nord al sud Italia, passando per Comacchio, ultima tappa Ferrara. Era il 1978, fino alla pensione, 4 anni fa. Grado, luogotenente. Una storia la sua che riporta ad un altro uomo con la divisa, frutto della fantasia di Mario Soldati che, nel 1967, ne ha fatto un personaggio. Non era luogotenente, non era un finanziere. Ma un maresciallo dei carabinieri, Gigi Arnaudi. Venne anche interpretato per la tv da Arnoldo Foà, Rai1 nel 1984. Bianco e nero della memoria. "I racconti del maresciallo", spopolarono. E racconta Pasqualini, a capo di un’associazione che conta 66 soci, 278 sezioni in tutta Italia, una anche a Bruxelles, 30mila iscritti lungo lo Stivale. Racconta che la sveglia suonava all’alba al Brennero, erano gli anni del terrorismo. "Saltavano per aria i tralicci. Avevamo i sacchetti di sabbia davanti alle finestre della caserma. Il filo spinato tutto attorno al perimetro". Il gruppo separatista aveva un nome impronunciabile, Befreiungsausschuss Südtirol (Bas), che faceva paura, i tralicci dell’alta tensione giù come birilli. Confini e contrabbando. Non di sigarette. "Di bestiame, partivano dall’Austria ed entravano in Italia lungo i sentieri di montagna, le gole. Una volta abbiamo intercettato una mandria di vacche con un enorme toro. Aveva l’anello al naso, era gigantesco. L’abbiamo portato giù lungo un sentiero e chiuso nel garage della caserma, aveva ridotto la porta tutta buchi a forza di sferrare calci, con gli zoccoli". Di ronda tra ad alta quota; alto là e chi va là; la paura dei terroristi mista a quella dei superiori. Il luogotenente racconta, indossa ancora la sua divisa.

Mario Bovenzi