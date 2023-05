I ’ragazzi’ del 1953 insieme a teatro Incontro tra i settantenni di Pilastri

PILASTRI

Una domenica particolare per Pilastri che ha visto festeggiare tutti insieme i settant’anni di molti concittadini. Unici requisiti per partecipare, l’essere nati nel 1953 e aver trascorso in paese almeno un pezzetto della propria vita. Una trentina di settantenni e i loro accompagnatori si sono incontrati in tarda mattinata al Teatro Nuovo, per una divertente e informale cerimonia di presentazione per riconoscersi nel nuovo aspetto, spesso a distanza di decenni, o per fare la conoscenza di coetanei arrivati a Pilastri quando molti di loro erano già emigrati in altre terre. La giornata si è conclusa alla lunga tavolata organizzata al ristorante Dogana, altro pezzo storico del paese, per un pranzo condito da mille ricordi e da una infinità di chiacchiere sorridenti fatte nei molti dialetti che questo paese di confine ha sempre avuto, arricchiti da altri e nuovi accenti acquisiti dopo decenni di vita altrove. L’alto e sincero gradimento avuto dall’iniziativa, cui hanno partecipato con messaggi e auguri anche i pochissimi che non hanno potuto essere presenti, ha accompagnato i saluti finali. C’è un tempo di paese, che unisce l’infanzia, l’adolescenza, l’essere adulti e professionisti, genitori e fratelli che si fa amicizia. Giovani se si incontravano a scuola, alle feste di paese, in famiglie e che si ricordano dei momenti insieme anche se abitano in un’altra città. Pilastri sa essere anche questo.

cl.f.