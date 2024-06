I ragazzi del ’Nodo’ sbarcano al camping Florenz

Dopo l’esperienza concreta al Carducci, Il Nodo è sbarcato ai lidi. Da oggi anche il camping Florenz agli Scacchi è dotato di pittogrammi ed immagini per facilitare l’accoglienza e l’orientamento ai servizi proposti dalla struttura. "Grazie alla famiglia Vitali – così una nota –, le persone in condizioni di disabilità cognitiva, sensoriale, motoria, e turisti stranieri possono godere della modernissima struttura ricettiva in un clima sereno e privo di barriere e pregiudizi". La presidente Lara Venturini: "Per affrontare il pregiudizio bisogna conoscere e vivere l’unicità di ogni singolo individuo valorizzandone il talento".