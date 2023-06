I ragazzi del ’Progetto Kintsugi’ carabinieri per un giorno

Carabinieri per un giorno. Un intero pomeriggio, con la collaborazione del Lions Ferrara, dove i ragazzi del laboratorio teatrale “Progetto Kintsugi” hanno fatto visita al comando provinciale dell’Arma vivendo sulla propria pelle il lavoro del carabiniere. Dopo aver ricevuto un cappellino e altri gadget, accompagnati dai militari, i giovani attori hanno visitato la caserma soffermandosi nelle aree operative, dove sono stati spiegati i compiti quotidiani degli uomini in divisa. Molta curiosità ha destato l’esposizione di mezzi ed equipaggiamenti, allestita per l’occasione, dove i ragazzi hanno potuto provare l’emozione di salire su una ’gazzella’ con i lampeggianti accesi. Non è mancata la visita alla centrale operativa, fulcro del comando provinciale, coordinamento di tutte le chiamate di emergenza.