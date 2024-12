I ragazzi della 5A dell’Aleotti, cinquant’anni dopo

Ecco i magnifici 20 alunni della classe 5A dell’Istituto per Geometri “G.B. Aleotti” di Ferrara. Correva l’anno scolastico 1973/1974. Hanno festeggiato al ristorante “Le Querce” il 50° dall’esame di maturità, sotto la regia del capoclasse Tonino Ferrarese gli alunni: Castellani, Cavallini, Draghi, Ferrarese, Ferrari, Garlaschelli, Grossi, Magri, Mistri, Ortolani, Pampani, Pusinanti, Raimondi, Saretto, Simani, Soffritti, Stabellini, Tamassia, Volpi e Zattoni. Purtroppo alcuni ci hanno lasciato, altri per motivi di salute non erano presenti. Un caro ricordo che non potrà mai essere dimenticato.

I ragazzi della mitica 5A