I ragazzi di coach Spettoli conquistano il derby

Vittoria sofferta ma meritata per il gruppo Under 15 Eccellenza della Vis sul campo dello Junior Basket Ravenna: al termine di una partita combattutissima i ragazzi di coach Spettoli passano 60-57. Primo quarto in cui entrambe le formazioni cercano di studiarsi: al 10’ è 17-13 per i padroni di casa. Nella seconda frazione la Vis capisce di poter prendere le redini del match, e grazie ad un ottimo lavoro difensivo vola sul 27-30 all’intervallo lungo. Tornati dagli spogliatoi la storia non cambia ma anzi, Ferrara mette la quinta e chiude il terzo quarto sul punteggio di 38-52. Ultimo parziale molto sofferto, ma Ferrara la spunta.