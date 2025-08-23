I ragazzi disabili portano in piazza il loro talento

Cento accoglie la nuova edizione di ‘Diversamente Artisti’ e l’appuntamento con il talento e l’espressività dei ragazzi disabili della Fondazione Zanandrea è per lunedì primo settembre sul palco in piazza del Guercino. Momento per il quale i ragazzi, diretti dagli operatori del centro, si preparano da tempo e con obiettivi ben precisi. "Il Settembre Centese si apre con un evento ormai atteso e amato dalla comunità: torna Diversamente Artisti, la rassegna organizzata dalla Fondazione Don Giovanni Zanandrea per dare voce al talento e alla creatività dei suoi ragazzi – annunciano dallo stesso ente –. L’appuntamento è fissato per lunedì primo settembre alle 21, nella cornice suggestiva di piazza del Guercino, dove prenderà vita una serata di arte, emozione e solidarietà. Quest’anno il tema sarà ancora più affascinante: opere su tela che ritraggono grandi personaggi del passato, reinterpretati in chiave contemporanea".

Poi si entra nel merito del tema di quest’anno. "Con lo slogan ‘Diversamente artisti – Icone senza tempo, ritratti che parlano del presente’, i giovani artisti porteranno sul palco volti celebri che hanno lasciato un segno nella storia, trasformandoli in immagini vive e attuali – proseguono dallo Zanandrea –. Le tele realizzate saranno battute all’asta durante la serata, in un momento di grande partecipazione che permetterà al pubblico non solo di ammirare queste creazioni, ma anche di sostenerle concretamente. Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti della Fondazione, a supporto delle attività quotidiane e delle iniziative future a favore dei ragazzi". A rendere l’esperienza ancora più speciale, la serata sarà preceduta da una cena conviviale al centro sociale Ugo Bassi. Una serata che unisce arte, inclusione e convivialità, offrendo a Cento l’occasione di incontrarsi nella piazza principale per celebrare la bellezza della creatività e il valore della solidarietà. Ma è anche un’occasione perfetta per condividere momenti conviviali e prepararsi ad una notte dedicata all’arte e alla solidarietà. Il laboratorio di ‘Diversamente artisti’ è un progetto che prosegue e gli anni scorsi i ragazzi dello Zanandrea si erano messi in gioco con le tele del Guercino ma anche con il mondo del fumetto mentre quest’anno sarà un mix tutto da scoprire ma anche da acquistare, sapendo che si potrà dunque essere d’aiuto ai ragazzi del Centro. Un evento che la Fondazione Zanandrea rinnova con entusiasmo per mettere in luce il talento e la creatività dei ragazzi del Centro, trovando anche nella comunità un momento in cui può contribuire attivamente a sostenere progetti e laboratori per questi ragazzi.