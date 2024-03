’I ragazzi d’oggi’ in aula magna. E domani un po’ di musica barocca

Oggi, alle 15,30, ‘Kids these days: vivere e scoprire la musica nel mondo iperconnesso’. A cura della Redazione di Wah Wah Magazine. L’evento nell’aula magna Stefano Tassinari, via Darsena 57.

Kids These Days (I ragazzi d’oggi) è una frase ricorrente con cui spesso si vuole indicare come i tempi andati fossero meglio di quelli odierni. Per verificare e aprire un dialogo in merito, alcuni redattori di Wah Wah Magazine, rivista online di musica nata da alcuni allievi dell’Amf - Scuola di Musica Moderna, racconteranno come hanno fruito e fruiscono di musica e di come i cambi generazionali abbiano influito sul tipo di rapporto che hanno avuto nei confronti di quest’arte. Il tutto verrà fatto cercando di dare alcune coordinate su come loro hanno recepito e interpretato la musica dei loro tempi portando anche ad esempio alcuni artisti che gli hanno influenzati o ispirati. Domani, alle 15,30, ci sarà Le figure retoriche nella musica barocca a cura di Stefano Squarzina, Stefano Melloni e Doralice Minghetti. L’evento, anche in questo caso, nell’aula magna Stefano Tassinari, in via Darsena 57. La musica barocca fa uso di figure codificate che la rendono vicina al linguaggio umano e favorisce nell’ascoltatore il manifestarsi di stati d’animo vari. L’incontro darà una chiave di lettura dei brani proposti alla luce delle figure retoriche e si svolgerà in forma di conferenza-concerto. Anche quest’anno, l’associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica. Tra questi, Guida all’ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle ore 15,30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco la domenica mattina alle ore 10,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamoderna Amf, già da due anni si è tornati in presenza con una formula mista, che prevede anche il collegamento in diretta Facebook e Youtube. L’accesso a tutti gli incontri ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.