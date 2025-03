I ragazzi in visita al Meis, una grande esperienza che li arricchirà

Caro Carlino, le classi terze medie dell’Istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico hanno concluso le loro visite al Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah. Questo percorso ha permesso ai ragazzi di scoprire le principali tappe che hanno caratterizzato la storia del popolo ebraico italiano e di avvicinarsi ad un cruciale momento della storia italiana che coinvolge da vicino il nostro territorio. Il progetto didattico, svoltosi in due distinte giornate di marzo, è stato reso possibile grazie al supporto finanziario dell’Avis di Poggio Renatico e del Comune poggese. L’associazione e il Comune hanno infatti coperto i costi dei biglietti d’ingresso, delle guide museali e del viaggio in treno per tutti gli studenti. Questo è stato possibile poiché l’Avis ha stretto una collaborazione con la direzione del Meis, che rappresenta una risorsa culturale, storica e sociale per l’intera comunità. L’Istituto di Poggio Renatico ha colto al volo questa occasione, arricchendo il proprio programma formativo con contenuti didattici già parte del curriculum delle classi terze. Questo progetto rappresenta per gli studenti una concreta possibilità di conoscere, da un lato, una parte significativa della storia italiana e mondiale e dall’altro un luogo culturalmente significativo della città di Ferrara. Il Meis è stato creato con lo scopo di illustrare più di due millenni di vicende degli ebrei nel territorio italiano. In tutta la penisola, per un lungo arco di tempo, gli ebrei italiani hanno preso parte attiva allo sviluppo della nazione, vivendo sia periodi di integrazione e scambio, sia periodi complessi, caratterizzati dalla persecuzione e dall’isolamento. Ne risulta un’esperienza condivisa, che tocca ciascuno di noi. Un’esperienza che vuole sensibilizzare gli alunni su argomenti di importanza culturale e sociale e far riflettere loro su tematiche quali la tolleranza, la discriminazione, il diritto all’uguaglianza e alla libertà di pensiero. Alla luce dell’importanza delle tematiche coinvolte, l’istituto Bentivoglio di Poggio Renatico ha accolto con entusiasmo la proposta di Avis, offrendo agli studenti e alle loro famiglie un’esperienza formativa completamente gratuita.

