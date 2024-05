I ragazzi tra gli scavi archeologici. Visita ai giardini di piazza Libertà

Hanno vissuto una mattinata particolare e certamente interessante, i giovanissimi studenti della scuola primaria di Copparo che hanno fatto visita al cantiere Pnrr "Rigenera Copparo" per approfondire il tema dei ritrovamenti archeologici emersi nel corso degli interventi di rifacimento dei giardini di piazza della Libertà. A fare da guida l’archeologa Flavia Amato, che ha innanzitutto spiegato il valore in questi contesti della sorveglianza archeologica con funzione di tutela delle tracce del passato che dovessero riemergere.

E in questo caso sotto l’asfalto, scavando per una profondità di venti centimetri, è stata trovata la traccia di alcune murature che si ipotizzano risalire al periodo settecentesco, in base alle consultazioni del Catasto Carafa. Si potrebbe trattare dei muri perimetrali che collegavano il muro di cinta del castello alla piazza. Flavia Amato ha mostrato ai giovanissimi studenti gli strumenti di lavoro dell’archeologo e la documentazione prodotta a conservazione delle informazioni emerse. Grande stupore ha destato anche il ritrovamento di frammenti di ceramica graffita estense e di ossa di animali e conchiglie di cui si cibavano gli abitanti di allora. Per quanto riguarda le opere, finanziate con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella stessa mattinata è arrivato in piazza il carico di porfido per la realizzazione delle pavimentazioni finali, che, insieme ai vialetti interni, completeranno il restyling dei giardini.

Alla visita ai ritrovamenti archeologici, seguirà un’altra iniziativa che vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria ‘O. Marchesi’. Martedì prossimo, le classi 4° e 5° dell’istituto porteranno i loro elaborati in piazza per riempire la nuova capsula del tempo che verrà posta ai piedi della fontana monumentale, attualmente interessata da interventi di restauro e pulitura (sempre nell’ambito del progetto Pnrr): un momento che rappresenterà una sorta di passaggio del testimone con la capsula del tempo ritrovata lo scorso novembre, che testimoniava l’impegno del Comitato Generale "Pro Fontana Caduti" e dell’intera comunità copparese per la riqualificazione del monumento avvenuta nel 1992. A seguito del ritrovamento, i giovani studenti sono così stati coinvolti nella realizzazione di una nuova capsula del tempo, nei mesi scorsi, si sono immediatamente messi al lavoro per progettare come poter spiegare ai posteri cosa stia accadendo ora a Copparo e nella loro vita, come sia e cosa facciano i bambini adesso: un lascito alle future generazioni.