I raid la notte della Vigilia. Triplo assalto al bancomat. Uno esplode, ma niente soldi

Tre colpi, fortunatamente tutti falliti, sono stati messi in atto in soli venticinque minuti ai danni di due bancomat di Bondeno e uno di Scortichino. Al vaglio dei carabinieri, che setacciano attimo per attimo quanto avvenuto in quei momenti, ci sono anche i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza pubblica. Il triplo raid è accaduto nella notte del 24 dicembre, una sequenza di tentativi dei malviventi che hanno messo fuori uso in questi giorni di feste, con grande disagio degli utenti, i postamat di Scortichino e della sede centrale delle Poste di Bondeno e il bancomat del Monte dei Paschi di Siena del Comune matildeo.

I fatti. La notte da far west è culminata con l’esplosione dello sportello automatico della banca di piazza Garibaldi. Il teatro dei tentativi dei ladri muove per la prima parte nel raggio di circa otto chilometri, per la seconda in soli trecento metri. Ma andiamo con ordine. Il primo episodio si è verificato intorno alle 4.20 al Postamat di via Passardi a Scortichino. Qui, al tentativo dei ladri di manomissione, è scattato immediatamente il sistema di sicurezza di Poste che, attraverso un liquido speciale, ‘sporca’ il denaro contenuto che, in questo modo, non può essere più utilizzato. È quanto è bastato per far desistere i malviventi che hanno abbandonato il distributore di Scortichino puntato verso Bondeno. Qui ai ladri è successa la stessa cosa quando hanno messo mano al Postmat di via Battisti. Hanno invece utilizzato un’altra tecnica nella centralissima piazza Garibaldi al bancomat del Monte dei Paschi di Siena. Qui hanno posizionato una carica esplosiva che è stata fatta saltare senza riuscire ad aprire la cassa, causando solo danni materiali. La cassaforte si è ribaltata ma restando intatta senza far fuoriuscire i soldi. La piazza, intorno alle 4.50, è stata così scossa nel buio dal boato dell’esplosione. I ladri si sono dati alla fuga. I primi che, dopo l’allarme, sono entrati nella banca, sono stati avvolti da un odore acre di zolfo. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno intervenuti per la messa in sicurezza.