I redditi di giunta e consiglieri . Il ‘Paperone’ è il forzista Levato

Francesco Levato è il consigliere comunale ‘Paperone’, con un reddito annuo di oltre 180mila euro. Accanto a lui, nel podio di coloro che hanno percepito e dichiarato di più figura un altro collega consigliere comunale e un assessore. Stiamo parlando nel primo caso del capogruppo della sua civica, Fabio Anselmo (quasi 156mila euro) e Francesco Carità (il reddito è di poco superiore ai 115mila euro su base annua). Chiaramente, si tratta di dichiarazioni dei redditi afferenti all’anno 2023. Per ragioni temporali, il neo assessore all’Urbanistica, Stefano Vita Finzi Zalman potrà presentare la documentazione legata alla sua situazione patrimoniale entro il 18 maggio di quest’anno. Di poco inferiore rispetto all’ultimo dei tre sul podio, l’importo percepito dal sindaco Alan Fabbri. La sua dichiarazione dei redditi è di poco superiore ai 114mila euro all’anno. Nota metodologica: si parla, in tutti i casi, di retribuzione lorda. Sotto la soglia dei centomila, troviamo invece il capogruppo della civica Fabbri, Francesco Rendine che – con poco più di 93mila euro – si conferma comunque tra i più ‘ricchi’. A seguire, l’assessore alle Politiche sociali (oltre che, da poco, alla Sicurezza e alle Frazioni), Cristina Coletti che ha dichiarato un reddito annuo di poco inferiore ai 90mila euro.

Poco distante da questa cifra, il capogruppo del Partito Democratico, Massimo Buriani (cooperatore di lungo corso e direttore della coop sociale Castello) con un reddito di circa 88mila euro. Trattandosi di redditi riferiti al 2023, è compreso nell’elenco anche l’ex vicesindaco e assessore, Nicola Lodi. Per lui il reddito dichiarato è di 86mila euro. Più o meno tutti sotto la soglia dei 70mila euro annui, gli assessori Angela Travagli, Matteo Fornasini, Alessandro Balboni e Marco Gulinelli. L’ultima in classifica è Eleonora Costa (lista civica Fabbri) con 485 euro lordi. Nell’elenco, anche l’ex assessore Dorota Kusiak (in quota Lega) che ha percepito – durante il mandato – poco più di 68mila euro.