I reperti di Spina sbarcano nella Capitale

Si avvicina la nuova tappa della mostra ‘Spina etrusca. Un grande porto del Mediterraneo’ che sarà allestita al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Alcuni reperti archeologici conservati al Museo Delta Antico di Comacchio raggiungeranno la Capitale e arricchiranno l’esposizione che celebra il centenario della scoperta della città etrusca riemersa dalle acque e dal fango delle Valli. Quella di Villa Giulia sarà la terza e ultima tappa della mostra dedicata all’importante ricorrenza, dopo quelle già realizzate a Palazzo Bellini nella città lagunare (Spina100. Dal mito alla scoperta) e al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara: tre appuntamenti indetti e sostenuti dal Ministero della Cultura. Una serie di eventi importanti che hanno lo scopo di far rivivere e conoscere la storia dell’antica Spina, dalla sua fondazione avvenuta intorno alla metà del sesto secolo a.C., il suo ruolo di porto privilegiato di Atene nel nord Adriatico, fino al suo declino intorno alla metà del terzo secolo a.C., oltre alla sua riscoperta con il rinvenimento il 3 aprile del 1922 della prima tomba in Valle Trebba, durante alcuni lavori di bonifica delle Valli di Comacchio, e l’impresa archeologica che ne seguì.

Sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio sono riportati alcuni scatti relativi alle attività di trasferimento temporaneo dei reperti dal Museo Delta Antico per raggiungere le sale del Museo Nazionale Etrusco a Roma, e certamente saranno forniti ulteriori aggiornamenti rispetto alla nuova esposizione. Nei giorni scorsi, tra l’altro, si è tenuto a Comacchio un proficuo incontro tra l’assessore alla Cultura Emanuele Mari, il Direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni e il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma Valentino Nizzo. Tra i due musei è stata siglata un’importante convenzione che offrirà benefici ai visitatori delle due istituzioni museali. La Convenzione ‘Tular Rasnal’ (espressione documentata in diverse iscrizioni etrusche, solitamente tradotta in italiano con ‘Confine dei RasnaConfine d’Etruria’) intende raccogliere simbolicamente tra loro tutte le comunità un tempo considerate terre etrusche, promuovendo temi culturali e sviluppando stretti legami con il territorio. La convenzione prevede che ‘tutti i residenti nel comune di Comacchio’ abbiano diritto ad una riduzione del prezzo del biglietto o dell’abbonamento al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, mentre a chiunque visiterà il Museo Etrusco verrà riconosciuto uno sconto del biglietto di accesso presso il Museo Delta Antico di Comacchio.

Valerio Franzoni