I residenti contro la Materna: "Ci toglie spazi verdi"

Ad Argenta questa sera alle 18 scatta la protesta per l’imminente costruzione della nuova scuola materna e anche dell’asilo nido. Al centro della protesta del comitato, costituito per dire no all’opera, è il depauperamento del parco Melvin Jones, area verde a ridosso dell’argine del Primaro, sede della costruzione del nascente polo scolastico per l’infanzia e parco urbano. Se ne parla da anni, adesso siamo arrivati alla stretta decisiva. Prova ne sia che è stato assegnato l’appalto, un investimento di 3 milioni; in realtà il costo è di 4,4 milioni, 300 mila messi a disposizione dal Pnrr gli altri dal ministero dell’Istruzione. L’amministrazione comunale ha già firmato il contratto, il cantiere della materna aprirà a breve in parte del parco.

A breve distanza sarà costruito, in via De Chirico, il nuovo asilo nido. Si tratta di un investimento di 2 milioni, dei quali 1,960 milioni coperti da fondi del Pnrr. Entro giugno ci sarà il bando di gara. L’asilo sorgerà in un terreno comunale. Nella stessa zona, attaccato al parco, il Comune acquisirà un terreno agricolo privato dove intende realizzare il parco urbano. La nuova materna sarà suddivisa in sei sezioni e potrà accogliere fino a 140 bambini. L’edificio sarà distribuito in un unico spazio al piano terreno. Sarà contornato da un’area verde e saranno costruiti anche diversi parcheggi a servizio delle famiglie che accompagnano i propri figli a scuola.

Qualche perplessità anche per la potenziale pericolosità di via Nazionale, la strada taglia in due la cittadina attraversata ogni giorno da ogni genere di veicoli, ma l’handicap dovrebbe ridimensionarsi quando sarà costruita la variante alla statale 16, opera già finanziata dall’Anas per 130 milioni abbondanti. Franco Vanini