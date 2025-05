I residenti: "Da anni viviamo nel disagio. Dialogo? Solo fumo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro Carlino,

scriviamo a nome dei numerosi cittadini residenti nelle vicinanze del circolo Arci Bolognesi, per esprimere una nostra rinnovata preoccupazione. La situazione del circolo è nota da tempo ed è stata ben descritta in un articolo comparso sul Carlino del 24 aprile scorso. Le nostre rimostranze vanno avanti da oltre vent’anni senza che ci sia stato alcun miglioramento ma se mai, negli ultimi tempi, un peggioramento. Fino a poco tempo fa, infatti, il circolo aveva il permesso di rimanere aperto il mercoledì, il venerdì e il sabato fino alle 2.30 di notte. Da settembre 2024 il circolo rimane aperto fino alle 3 di notte. Ma il punto cruciale riguarda il fatto che nelle serate di venerdì e sabato il circolo si trasforma in una discoteca: musica ad altissimo volume, djset, a un passo dalle abitazioni senza che siano rispettati i criteri della quiete di cui tutti hanno diritto. Com’è possibile? A tutti noi sembra molto strano che un locale abbia la possibilità di restare aperto con la musica fino a notte fonda per due sere a settimana per 8 mesi all’anno. Sappiamo tutti che esistono permessi per feste ed eventi ma ci sembra strano che sia possibile ottenerli per otto mesi di fila per ogni weekend. Senza contare il rumore e il disagio arrecato dal comportamento dei clienti. Nell’ultimo mese, presso il circolo, si stanno tenendo riunioni "volte a trovare una soluzione al problema", come già è stato in passato senza peraltro che nessuna promessa venisse rispettata. A ciò si aggiunge lo sconcerto di leggere che "sarebbero solo cinque le persone a lamentarsi della situazione". Anche solo considerando gli esposti formali che sono stati presentati all’amministrazione, questo numero va quadruplicato, senza contare chi, pur lamentandosi in privato, per sue ragioni ha preferito non esporsi sottoscrivendo. Si può ben capire quindi che dopo tante rimostranze, e quando finalmente sembra che l’amministrazione intenda agire, queste iniziative che possano dissuadere l’amministrazione dal suo dovere di garantire il diritto al riposo a noi creano parecchie preoccupazioni, perché sappiamo bene che, secondo ogni probabilità, sono solo fumo negli occhi. Alle promesse di variare gli orari, limitare il volume, cambiare il tipo di attività non riusciamo a credere e non ci sentiamo rassicurati. Anzi ci è stato piuttosto proposto di traslocare con una dimostrazione di arroganza che non ci fa ben sperare. Ribadiamo che siamo profondamente preoccupati e scoraggiati e l’esperienza ci ha insegnato che i precedenti tentativi di dialogo non hanno prodotto alcun risultato concreto. Ci rivolgiamo al Carlino nella speranza che le istituzioni competenti possano far quanto, appunto, compete loro. Non c’è nessun bisogno che il Circolo cessi la sua attività, ma che vada ad operare dove l’esercizio della sua iniziativa non leda diritti altrui con la collaborazione di chi gli mette a disposizione locali di proprietà pubblica.

I cittadini residenti nelle vicinanze del circolo Arci Bolognesi nel centro di Ferrara