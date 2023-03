I ricordi del pubblico sul palco

Stasera alle 21 al teatro Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) torna Arem, Agenzia Recupero Eventi Mancanti, lo spettacolo di drammaturgia e regia in tempo reale che mette in scena i ricordi del pubblico. Nato da un’idea di Elena Vanni e Raimondo Brandi, la performance vede

protagoniste Elena Dragonetti, Francesca Farcomeni, Noemi Parroni, Elena Vanni e tutti gli spettatori, che all’ingresso sono invitati a scrivere su un foglio un aneddoto della propria vita. Un’estrazione deciderà quali episodi verranno improvvisati.