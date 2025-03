I ricordi di un ’cinematografaro’. Ecco il primo libro di Bornazzini

Il regista codigorese Cesare Bornazzini ha presentato in una serata dedicata a lui dal Lions Club di Codigoro il suo primo romanzo dal titolo "Per fare Gauguin - memorie di un cinematografaro". Prima della presentazione del libro, scritto con quell’ironia di chi sa narrare la propria vita, senza troppa presunzione e cercando di scavare nella memoria con la massima fedeltà possibile, è stata proiettata una video intervista.

Con le immagini, del talentuoso video maker Maurizio Occhi, sono stati riproposti i volti dei tanti attori e registi coi quali Bornazzini ha condiviso la passione del cinema, aggiungendo fra una domanda e l’altra anche sequenze dei numerosi lungometraggi che ha realizzato. Uno scrosciante applauso ha concluso la proiezione seguita dalle richieste di una dedica sul libro dei tanti presenti alla serata lionistica. Ha inoltre ricordato come ognuno di noi sogni sempre di lasciare un segno del passaggio della propria vita e come a Codigoro "abbiamo solo tre cose, una chiesa (Pomposa ndr), un romanzo ed un film teniamoceli cari". Infine alla domanda del perché "Per fare Gauguin" nel titolo ha risposto "spero lo si scopra leggendo il libro, tutti quanti abbiamo dei sogni e dobbiamo sempre corrergli dietro anche se sono complicati da raggiungere". Un libro che si annuncia interessante.

Claudio Castagnoli