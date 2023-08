I rinforzi all’Arginone Carcere, 18 nuovi agenti "Così lavoreremo meglio, ma ancora non bastano"

FERRARA

Una boccata d’ossigeno per la polizia penitenziaria, ormai da mesi in ginocchio a causa delle pesanti carenze di organico e del boom di aggressioni da parte dei detenuti. Erano stati annunciati, e proprio in questi giorni stanno prendendo servizio. Diciotto nuovi agenti, freschi di corso di formazione, destinati a rafforzare il contingente in servizio tra le mura dell’Arginone. A comunicare le nuove assegnazioni sono i sindacati di polizia penitenziaria (Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cgil Fp e Cnpp), da sempre in prima linea per denunciare la situazione in cui, da ormai troppo tempo, i poliziotti si trovano a dover lavorare.

Le sigle danno dunque "con piacere" il benvenuto ai nuovi colleghi, ma mettono subito in chiaro che si tratta di una medaglia con due facce. Se è vero, infatti, che all’Arginone arrivano diciotto nuovi operatori, lo è altrettanto che nove unità sono state trasferite ad altre sedi. Il saldo è quindi ‘soltanto’ di nove agenti in più. Meglio che nulla, sembra essere la chiosa dei rappresentanti dei poliziotti, ma siamo ancora lontani da una situazione ottimale. "Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e in particolare al sindaco e al consigliere Francesco Carità per la vicinanza mostrata al personale e per aver attivamente sostenuto le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali in merito alla richiesta di incremento della pianta organica effettiva" scrivono i sindacati. Non è poi mancato un plauso al provveditore regionale che, "nonostante le risorse molto esigue a sua disposizione ha valutato positivamente le richieste di modifica della iniziale proposta di distribuzione dei neo agenti, garantendo un numero maggiore di risorse all’istituto estense".

Dopo le premesse, arriva però la riflessione sullo stato dell’arte. "I rinforzi garantiti in questo frangente – continuano le sigle – probabilmente non basteranno a risolvere gli annosi problemi che si registrano nell’istituto estese, ma potranno sicuramente essere utilissimi per risollevare il morale e per gestire al meglio i pesanti carichi di lavoro patiti nell’ultimo periodo, dando nuova linfa all’intero reparto. L’augurio – è la conclusione – è che l’amministrazione penitenziaria si faccia carico di un graduale inserimento nelle attività quotidiane e che sia di sostegno per loro durante gli inevitabili problemi che potranno presentarsi nei primi mesi".

Qualche parola in più sui rinforzi la spende Giovanni Rapposelli, segretario Fns Cisl. "La speranza – afferma – è che questi tanto attesi rinforzi possano essere messi nelle condizioni ottimali per imparare al meglio la pratica di questo difficile e importante mestiere, mantenendo sempre alto l’entusiasmo. Noto con piacere che i neo assegnati sono tra i primi nella graduatoria di merito del corso di formazione e sono sicuro che sapranno farsi valere".

