I rischi delle nuove tecnologie. In tanti all’incontro per famiglie

Numerosi genitori e operatori delle scuole dell’infanzia hanno seguito l’incontro organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione nella mattinata di sabato alla Sala della Musica (in via Boccaleone) sull’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei bambini in età prescolare. Hanno approfondito il tema il pedagogista Stefan Von Prondzinski e la pediatra Monica Malventano. L’appuntamento, introdotto in apertura dall’assessore Dorota Kusiak, ha avuto l’obiettivo di coinvolgere le famiglie su un argomento di grande attualità, a conclusione del percorso di formazione che ha coinvolto il personale docente dei nidi e scuole d’infanzia. Durante l’incontro sono state ribadite le principali raccomandazioni sull’utilizzo dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc) da parte dei bambini: queste indicano che è bene mai utilizzarli sotto i 3 anni, in età prescolare l’esposizione deve durare massimo un’ora al giorno, mai utilizzarli durante i pasti o prima di andare a letto; necessaria sempre la presenza di un adulto che interagisca durante le attività. Queste le indicazioni di base per evitare ripercussioni negative sulla salute come disturbi del sonno, insorgenza di obesità e difficoltà comportamentali con possibili effetti negativi anche negli anni successivi. Agli stimoli dei due relatori hanno risposto positivamente i presenti, ponendo domande su aspetti specifici dell’utilizzo dei dispositivi digitali e su come comportarsi con i propri figli nel modo più utile ed efficace. Dirigenti e responsabili dei Servizi educativi presenti all’incontro, Sandro Bastia e Cinzia Guandalini, hanno preannunciato altre azioni su questo tema rivolte alle famiglie del territorio allo scopo di educare gli adulti a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi.