I risparmi dei migranti Sempre più denaro inviato in patria In un anno 52 milioni

di Federico Malavasi

C’è un fiume di denaro che ogni anno lascia l’Italia per sparpagliarsi in mille rivoli in ogni angolo del mondo. È il flusso delle rimesse dei lavoratori immigrati, soldi che chi si suda il pane tra le mura estensi invia in patria alle proprie famiglie (al netto ovviamente della parte di reddito che rimane sul territorio, tra spese della quotidianità, tasse e servizi). Un fiume le cui acque si vanno via via ingrossando. Nel 2022, stando ai dati diffusi dalla Banca d’Italia e rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa, dal Ferrarese sono partiti 52 milioni di euro. In media si parla di 136 euro al mese pro-capite. Le principali destinazioni di questi soldi sono il Pakistan, il Marocco, il Bangladesh, la Nigeria e la Romania. Le rimesse degli immigrati ferraresi rappresentano il 6,1% del totale del denaro che parte per l’estero dall’intera regione. Per capire quanto queste somme stiano aumentando basta gettare uno sguardo alla variazione nel corso degli anni. Se rispetto al 2021 il dato dell’anno scorso è rimasto tutto sommato in linea, spingendo il focus fino al 2017 la questione cambia radicalmente. Rispetto a cinque anni fa, infatti, il valore delle rimesse dei lavoratori stranieri è cresciuto del 62,9%. Cioè più che raddoppiato.

La Fondazione Leone Moressa esamina anche le ragioni di questo cambiamento e le variazioni sulle ‘rotte’ del denaro. "Il volume delle rimesse inviate in patria dagli immigrati in Italia rimane elevato – spiegano dalla Fondazione –. Si tratta di un canale importante per il sostegno diretto alle famiglie, con risorse che finanziano istruzione, sanità e piccoli investimenti. Vanno poi aggiunti i flussi informali, come regali, denaro consegnato a mano, frequenti soprattutto versoi Paesi più facilmente raggiungibili. Importante, inoltre, l’azione di controllo e prevenzione delle irregolarità, per evitare che questi strumenti siano utilizzati per evadere il fisco o finanziare attività illecite". Per quanto riguarda la destinazione del denaro, gli ultimi anni hanno fatto registrare tre cambiamenti sensibili. Il primo, limitato al 2022, è il calo delle rimesse verso l’Ucraina a causa della guerra e della fuga di quasi cinque milioni di profughi. Nel lungo periodo si nota invece una ‘scomparsa’ dei flussi verso la Cina. Nell’arco di dieci anni, il Paese del Dragone è passato da tre miliardi di euro a livello nazionale ad appena 23 milioni. Altra variabile interessante è quella del Covid. Negli anni della pandemia si è infatti registrato un sensibile aumento complessivo delle rimesse. Alcuni osservatori attribuiscono il fenomeno all’incertezza delle prospettive che ha spinto molti immigrati a mandare una quota maggiore dei propri risparmi in patria in vista di un loro possibile ritorno.