I ritratti degli italiani, un affresco corale della popolazione con il Fotoclub

Circolo Fotografico Fotoclub Ferrara, affiliato Fiaf partecipa a

Obiettivo italia – censimento fotografico. Si tratta di 200 set fotografici in 200 località Italiane per raccogliere i ritratti degli italiani e realizzare il più ampio affresco corale della popolazione nazionale, Appuntamento oggi e domani, con orario 10 - 20, nel Centro Commerciale Le mura via Copparo 132. "In contemporanea con gli oltre 550 Circoli Fotografici affiliati Fiaf, allestiremo un set fotografico in (indirizzo) per raccogliere i ritratti degli Italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale".