I Rotary assieme al Carlino. Dai club tre apparecchi: "Il nostro dono alla città"

Al momento saranno tre anche se, annuncia subito Paolo Govoni, presidente del Rotary Ferrara Est, "potremmo acquistarne a breve pure qualcuno in più". Perché "non appena ho portato l’idea davanti ai soci, tutti hanno voluto aderire senza titubanze e per questo li ringrazio". E quei tre defibrillatori a colonnina, come spiegava ieri il vicesindaco Nicola Lodi, "saranno i primi a essere messi giù. E con tutta probabilità entro i primi di febbraio".

I rotariani – oltre al Ferrara Est c’è anche il Rotary Ferrara – sono stati infatti tra i primi ad aderire al progetto di Comune e Ausl, ’Ferrara cardioprotetta’. I quali però non saranno soli. Già, perché anche il nostro giornale sarà media partner e promotore attivo dell’iniziativa dei club, alla quale ha creduto tantissimo fin dai primi momenti organizzando incontri e incentivando i soggetti protagonisti. "Abbiamo già deliberato l’acquisto di tre colonnine – riprende Govoni – perché il progetto è fondamentale per l’intera Ferrara. Si tratta di salvare vite umane e non possiamo certo titarci indietro come abbiamo sempre fatto in passato. Alla cena di Natale, ad esempio, abbiamo dato vita a una raccolta fondi da donare ai piccoli pazienti ricoverati nella Pediatria oncologia di Cona, il successo e il riscontro immediato è stato eccezionale, testimonianza della vitalità e della solidarietà del nostro club".

Govoni non dimentica nemmeno la collega Adele Del Bello, presidente del Rotary Ferrara, "perché anche lei, con il suo club, ha voluto sposare in toto l’iniziativa dei defibrillatori". Un progetto che, prosegue, "dà continuità al service ’Defibrilliamo Ferrara’ del 2023" quando i club acquistarono e donarono apparecchi semiautomatici alle scuole. Dal liceo Roiti all’istituto comprensivo Govoni, dall’Einaudi al Copernico, poi il Perlasca, il Cosmè Turà, lo Smiling e l’istituto comprensivo De Pisis. Una lista davvero enorme composta da 30 istituti di città e provincia che si trovarono nell’uovo di Pasqua altrettanti apparecchi salvavita. "Dobbiamo essere sempre più utili alla comunità – sottolinea il presidente del Rotary Ferrara Est –, un punto di riferimento. Le parole chiave cui vogliamo ispirarci sono amicizia, integrità e servizio. Dobbiamo avere la capacità di intercettare i disagi e sapere dare risposte concrete, affrontando le tante emergenze del territorio in uno spirito di gratuità".

Oltre ai tre strumenti sanitari dei Rotary, altre realtà si sono già mosse per donare colonnine salvavita. Due sono quelle acquistate dalla Fondazione Palio città di Ferrara e altrettante dalla Securfox. "Con tutti loro – conferma il vicesindaco – abbiamo definito, o siamo in fase di definizione, le zone. Siamo pronti a coinvolgere altri benefattori, il cuore dei ferraresi è grande. Il progetto è appena all’inizio, tra un anno arriveremo al doppio. Ne sono convinto".

