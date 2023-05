I sabati del Guercino, musica e degustazioni

Continuano i ’Sabati del Guercino’, un nuovo evento per il centro storico di Cento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni Ascom - Confcommercio, Confesercenti e Cna, e con il coinvolgimento degli operatori commerciali. Questo sabato (in contemporanea con la “Notte Europea dei Musei” alla Pinacoteca San Lorenzo) sarà dedicato alla degustazione di vini e cibo di qualità nel centro storico di Cento in 20 locali aderenti, come evento diffuso nelle piazze e nelle vie. Si parla, in sostanza, di diverse iniziative distribuite in tutta la zona. Questo sabato ci saranno concerti, osterie aperte, eventi lungo le strade principali. Tutto il paese sarà vestito a festa per accogliere i visitatori. Tante proposte per attrarre intere famiglie e amanti della buona tavola.

Il Comune di Cento ha affidato alla società Iscom group srl l’organizzazione dell’evento "I sabati del Guercino" realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso i fondi della l.r. 4197 anni 202220223. Per sabato è prevista fra l’altro un’iniziativa alla libreria Albatros in collaborazione con l’Associazione Tararìtararera in Piazza. In tutte le serate dei sabati del Guercino sono previsti alcuni trattenimenti musicali a cura degli operatori economici presso la Pasticceria La Farmacia, Osteria da Cencio, il Girone dei Golos. Inoltre sarà aperta la Pinacoteca San Lorenzo. Qui dalle 21 ci sarà la visita guidata ai dipinti di natura morta e a seguire un concerto del gruppo vocale “Tavolata Armonica”. Insomma, uno dei centri storici più belli della provincia di Ferrara farà da sfondo alle degustazionei di ’nettari’ pregiati. La piazza incanterà i visitatori grazie alle sue bellezze ma anche grazie ai calici che si libreranno in cielo. Le etichette racconteranno curiosità con i loro profumi che si spanderanno nell’aria del paese del Guercino. Ci saranno anche i prodotti tipici e i laboratori per i bambini. Questo per attrarre famiglie intere. Il leit motive, quindi, saranno le sfiziose degustazione di vini e prodotti tipici, negozi e locali aperti fino a tardi, musica. il centro storico diventerà un grande locale all’aperto, un modo diffuso per degustare il meglio della tipicità. Un’iniziativa sulla quale l’amministrazione ha puntato molto, anche con i video di presentazione realizzati dal sindaco Accorsi sui social, allo scopo di promuovere i sabati del Guercino.