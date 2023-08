I saluti di Leone, Cossiga e Scalfaro

Un evento storico, dicevamo, ma per nulla inedito. Anzi, Argenta, la città che ha legato il suo destino a Don Minzoni, anche in passato è stata metà di un presidente della Repubblica in occasione della commemorazione. Prima di Mattarella venne ad Argenta ad esempio Giovanni Leone, che nel 1973 inaugurò il monumento posto sul sagrato della chiesa. Dopo di lui figura Francesco Cossiga, che nel 1983, da presidente del Senato, accompagnò la traslazione delle spoglie mortali da Ravenna ad Argenta. Sempre Cossiga poi, sarebbe tornato da inquilino del Quirinale nel 1990, assieme nientemeno che a Papa Giovanni Paolo II, che in quella occasione visitò anche Ferrara. Infine, la visita di Oscar Luigi Scalfaro nel 1995.

Dopo quasi trent’anni, venerdì toccherà anche a Sergio Mattarella.