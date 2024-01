I seggi elettorali nelle vecchie scuole

Le vecchie scuole primarie di Renazzo saranno ufficialmente nuova sede elettorale, ospitando le sezioni 18, 19, 20, 21 e 30. I relativi cittadini riceveranno l’apposita etichetta da mettere sulle tessere elettorali. "Dalle prossime elezioni quindi, non sarà più necessario chiudere le scuole medie di Renazzo per le operazioni di voto, garantendo così la continuità didattica per le studentesse e gli studenti – spiega il sindaco Accorsi - era un obiettivo di mandato che stiamo cercando di attuare dove possibile, un cambiamento che importante e che va nella giusta direzione".