I segnali ci sono. Non bisogna sottovalutarli

Peruffo *

Questo per dire che non esistono zone franche dove calare la guardia su questo genere di violenza. Tornando all’oggi i media stanno dedicando tempo e attenzione a una vicenda ancora viva, pur con accezioni che non mi trovano d’accordo. Mi riferisco a quel genere di narrazione in cui vengono usati con leggerezza termini come ‘bravo ragazzo’ o ‘persona insospettabile’ che ha vissuto ‘un raptus’. Non è così. Una persona non agisce come ha agito l’assassino al pari di un fulmine a ciel sereno: i segnali quasi sempre ci sono ma troppo spesso vengono sottovalutati. Da una parte c’è bisogno di educazione al rispetto da parte dei giovani in merito alle relazioni sentimentali, spiegando soprattutto ai maschi che un partner non è un oggetto di proprietà, ma una persona libera di compiere scelte, anche dolorose per la controparte. Dall’altra c’è la necessità di argini immediati.

Serve qualcosa di più da parte dei soggetti potenzialmente attivi. Parlo di chi sapeva e che avrebbe potuto parlare e agire. Se un uomo mostra ‘piccoli episodi di violenza’ molte volte è pronto ad amplificarli. È lecito pensare che familiari e amici dell’omicida, così come della vittima, ne fossero a conoscenza. Sarebbe potuto cambiare qualcosa denunciando o semplicemente parlando di questi segnali? Nessuno può dirlo ma in tanti – io compresa – ritengono che questa sia l’unica strada per provare a fermare i potenziali assassini. Un focus va poi riservato ai cosiddetti ‘incontri chiarificatori’. I dati ci dicono che nel momento in cui una donna comunica al partner la fine di un legame, nei soggetti potenzialmente pericolosi può scatenarsi una reazione violenta. Ecco allora che giocano un ruolo chiave le persone vicine al soggetto debole: un amico, una confidente, un parente. In via teorica potrebbe essere ciascuno di noi a conoscenza di un rischio potenziale a cui è esposta una donna. Se vogliamo vivere in un contesto sociale migliore nessuno può far finta di nulla.

* presidente Commissione Pari Opportunità