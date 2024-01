I segnali di una lunga crisi. Vetrine spente: giù il commercio. Anche l’agricoltura segna il passo

Più imprese edili e nei servizi, meno imprese nel commercio, nell’agricoltura e nella manifattura. Queste alcune delle evidenze che emergono dai dati Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese ferraresi nel 2023, elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio sulla base del Registro delle imprese. In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, dunque, il saldo 2023 per le imprese ferraresi ritorna negativo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Al netto delle cancellazioni d’ufficio, aumentano, oltre alle costruzioni (+103 unità), le attività professionali scientifiche e tecniche (+40), così come avvenuto lo scorso anno. In generale cresce la maggior parte delle attività dei Servizi, con un ritmo più veloce per quelli rivolti alle imprese. Chiudono in rosso, invece, il commercio (-130, più che raddoppiando il saldo negativo dello scorso anno), l’agricoltura (-123, quasi triplicato il risultato negativo del 2022). Più contenute le diminuzioni per le attività manifatturiere (-24), la Logistica (-10) e le attività di alloggio-ristorazione (-4). Questi risultati sono determinati al netto delle 544 cancellazioni d’ufficio effettuate nel corso dell’anno (nel 2022 erano state quasi 1.700), operazioni di “pulizia” volte a migliorare la trasparenza e la qualità dell’informazione, eliminando le imprese non più operative (es. partita iva chiusa, titolare deceduto, società di capitali in liquidazione che non hanno depositato i bilanci per 3 anni consecutivi).

Segnali di contenimento della crisi arrivano, invece, dall’artigianato, che chiude il proprio bilancio annuale con 51 unità in più, incremento appena inferiore al risultato dello scorso anno.

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale, in atto ormai da anni: crescono, infatti, le società di capitale (+2,3%), mentre diminuiscono società di persone (-1,2%) a velocità ormai costanti nel tempo. Le imprese individuali, che continuano a rappresentare oltre la metà dello stock delle imprese ferraresi esistenti (il 58,7%, quando a livello nazionale la quota scende al 50,6%), mostrano invece una flessione di 166 unità, facendo registrare, in termini relativi, un decremento del -0,9%, accelerando il ritmo della contrazione.

re. fe.