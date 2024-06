I semi dell’energia. Biofuel, il punto all’auditorium Bf

‘I semi dell’energia – Dall’agricoltura alla transizione energetica’. È questo il titolo dell’evento organizzato da Bf, Eni e Sdf per presentare gli importanti risultati di alcuni test svolti su novanta ettari con colture finalizzate alla produzione di biofuel. Il convegno si terrà questa mattina dalle 10.30 all’auditorium di Bf a Jolanda di Savoia, in via Cavicchini 2, e vedrà la partecipazione dell’amministratore delegato del Gruppo Sdf Lodovico Bussolati, del direttore Ccus, Forestry e Agro-Feedstock di Eni Luigi Ciarrocchi, del responsabile iniziative integrate e attività regolatorie di Eni Francesco Giunti, del direttore Coldiretti Emilia-Romagna Marco Allaria Olivieri, dell’amministratore delegato di Cereal Docks Mauro Fanin, dell’amministratore delegato dei Consorzi Agrari d’Italia Gianluca Lelli e dell’amministratore delegato del Gruppo Bf Federico Vecchioni (foto), che interverranno in qualità di relatori per illustrare i risultati dei test effettuati.