’I senza pretese’ in scena al Bellini

‘I senza pretese’ approdano a Palazzo Bellini per due spettacoli, patrocinati dal Comune di Comacchio, che andranno in scena nelle giornate di sabato 11 e 18 marzo alle 21 alla sala polivalente S. Pietro. Protagonista di queste due imperdibili serate sarà, gruppo teatrale della parrocchia ‘San Giovanni Bosco’, che interpreterà la commedia pluridialettale ‘Bisogna panse enc al prosim’. Si tratta di una rappresentazione teatrale, divisa in tre atti, nel ricordo di Anna Maria Gramolelli scomparsa nel 2021 e storica fondatrice di questo gruppo nato nel 2011, che con le sue idee ha portato per anni sorrisi nei volti dei cittadini della comunità. Lo spettacolo, ideato dalla stessa Gramolelli nel 2020 e messo in scena negli spazi della parrocchia di Raibosola, forte del successo ottenuto, sale sul palco del teatro della Città di Comacchio, dove si esibiscono stabilmente grandi artisti italiani. I biglietti delle esibizioni in prevendita hanno un costo di 7 Euro e sono acquistabili rivolgendosi al negozio di abbigliamento di Comacchio ‘L’erede’ in via Zappata. L’incasso degli eventi sarà devoluto all’oratorio della parrocchia ‘San Giovanni Bosco’ in Raibosola. L’occasione rappresenta un grande punto di arrivo per il collettivo, che ormai da più di dieci anni si esibiva nella propria parrocchia. Nato come compagnia dialettale comacchiese, negli ultimi anni ha iniziato a sondare il terreno pluridialettale per allargare i propri orizzonti.