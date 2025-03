I sindacati in tribunale: "Marcetta dei 40, il fronte è compatto"

"Il board aziendale dimostri di voler veramente riaprire il dialogo, ritirando la procedura di licenziamento e ripristinando il contratto integrativo aziendale. Non siamo disponibili a trattare sulla base di diktat e con la "pistola puntata alla tempia" della mobilità". Ribadiscono la propria posizione, le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Rsu al tramontare di una nuova giornata di sciopero e presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di I Maggio, scaldata non solo dal sole, ma anche dal coreografico dono di mimose alle donne in occasione della Giornata internazionale dedicata ai loro diritti, dai messaggi di alunne e alunni dell’Istituto comprensivo di Copparo e da nuove e continue manifestazioni di solidarietà. Segno di una comunità unita attorno lavoratrici e lavoratori dello stabilimento - che tra oggi e domani incroceranno le braccia per altre 16 ore - "che ci dà forza nella lotta per il diritto al lavoro e ad un salario dignitoso – affermano il segretario della Fiom Stefano Bondi, affiancato dai referenti della Rsu Roberto Girotto e Davide Brandalesi (Fim), Simone Nonnato e Antonio Barile (Uilm), Igor Bergamini e Massimo Musacci (Fiom) -. I lavoratori sono uniti, non sono soli e pronti a continuare nella loro protesta, per in gioco è il destino di 247 famiglie, il futuro della Berco e di un intero territorio. E non si sono fatti scalfire dalle provocatorie "marcette" di alcune decine di amministrativi, impiegati e quadri entrati al lavoro cui abbiamo assistito per due giorni". Diverse le azioni messe in campo. La prima, il ricorso alle vie legali (ex articolo 28) per chiedere l’annullamento della procedura di licenziamento e della disdetta del Contratto aziendale e l’avvio del tavolo di crisi coordinato dal sindaco Fabrizio Pagnoni e sindacati per dare concreto sostegno ai lavoratori impegnati nella mobilitazione, giunta ormai alle 150 ore di sciopero dall’inizio della vertenza, con inevitabili ricadute sui bilanci familiari dei lavoratori. Il prossimo 13 marzo si terranno due distinti incontri con rappresentanti delle attività commerciali della grande e piccola distribuzione per proposte di sconti dedicati sulla spesa per i dipendenti Berco, e con multiutility sul tema delle bollette delle utenze. Una catena di solidarietà che si intende ampliare con il coinvolgimento di enti per l’organizzazione della "spesa sospesa" con generi di prima necessità per chi dovesse averne necessità. Poi, si sta lavorando all’istituzione di un tavolo coordinato dai primi cittadini di Copparo e Polesella per affrontare la situazione. Come riferito dai rappresentanti della Rsu, la disponibilità a riaprire il dialogo con l’azienda non è mai mancata, "ma senza ricatti e atti unilaterali aperti" e si confida nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy per una interlocuzione diretta con la casa madre Thyssenkrupp, affinché chiarisca i piani per i siti produttivi di Copparo e Castelfranco Veneto. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i cittadini, attività e associazioni che in queste settimane hanno portato vivande e vicinanza al presidio.