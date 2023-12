I socialisti di Claps: "Noi con Forza Italia nel 2024". Incontro tra Toselli (FI) e Zadro (Federalisti europei)

Sembra quasi di essere tornati al 1994. Dopo il terremoto di Mani Pulite che, tra le altre cose, scardinando il sistema del pentapartito polverizzò (anche) il Psi. Fu allora che i socialisti aderirono al progetto di Forza Italia. Ora come allora, i socialisti ferraresi guidati da Pasquale Claps tornano tra le file azzurre accogliendo l’appello della senatrice Stefania Craxi. "I socialisti ferraresi – scrivono in una nota – dopo un po’ di anni fuori dalla politica attiva sia a livello nazionale che locale, decidono di accogliere con piacere l’invito della presidente della Commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi e di rinuire i socialisti all’interno di FI". Secondo Claps, Giuseppe Manfredi e Roberto Moruzzi, il partito fondato da Berlusconi e ora guidato dal vicepremier o Tajani rappresenta "il luogo giusto dove sviluppare una politica riformista e liberale". "Nei mesi scorsi – concludono – abbiamo aderito al partito e siamo pronti a dare il nostro contributo anche in vista delle sfide elettorali del 2024. In particolare per le amministrative a Ferrara, dove il centrodestra ha amministrato lodevolmente la nostra città". Sabato, in occasione del congresso provinciale di FI, i socialisti annunciano la loro partecipazione. Azzurri essere sempre più attrattivi. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro "amichevole" in ottica di "collaborazione" tra la segretaria del Movimento Federalista Europeo, Rossella Zadro, e il segretario provinciale di FI Toselli. I due partiti hanno espresso la volontà "di organizzare insieme una serie di iniziative pubbliche per Ferrara e provincia per promuovere una Europa del futuro".