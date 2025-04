I soldati scomparsi in Russia. A scuola ’Per non dimenticare’

Fra le migliaia di giovani soldati italiani, c’erano anche 62 codigoresi che, tra gli anni 1941/’43 furono inviati da Mussolini, a combattere sul fronte orientale, nella disastrosa campagna di Russia. Perché non si perda memoria martedì’ mattina al Polo Guido monaco si è svolta l’iniziativa "Per non dimenticare…". Un momento promosso da Natale Biga e dalla moglie Elvira Minguzzi, che da anni stanno raccogliendo informazioni, documenti e testimonianze, partendo dalla drammatica esperienza di un loro parente, mai più rientrato. All’incontro con gli studenti il Luogotenente Alessandro Lepore, sottufficiale degli Alpini, responsabile del Tempio di Cargnacco, un sacrario che custodisce la memoria di oltre 9.300 militari italiani caduti durante la spedizione in Russia, dei quali più di 8mila da identificare. Lepore ha ricordato come si stessero facendo ricerche per il recupero dei soldati scomparsi, interrotte dal conflitto Ucraino. La dirigente scolastica Angela Lucibello ha sottolineato "il lavoro di tutti i posteri che decisero e decidono, ancora oggi di dare voce ai silenzi di quella dura guerra" esortando gli studenti a "soffiare venti di pace". Il sindaco Alice Zanardi ha chiesto di non scordare "il sacrificio di quei giovani, in gran parte ventenni, dispersi, prigionieri, caduti: facciamo sì che il loro ricordo sia oggi, per noi tutti, una lezione di umanità, di pace e di fratellanza tra i popoli".

cla.casta.