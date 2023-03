I soldi del testamento per aiutare gli anziani

L’Asp Pianura Est e il Pensionato Cavalieri di Cento hanno ricevuto una donazione disposta per testamento dalla defunta Giuliana Ghisellini, nata nel 1931 a Cento, laureata in ingegneria che esercitò la professione a Roma e Bologna, dove è morta nel 2020. Il lascito è stato suddiviso in parti uguali tra i due enti. L’Asp ha deciso di utilizzare la propria parte principalmente per investimenti sugli immobili di proprietà.

Gli interventi riguarderanno anche la struttura di Pieve nella quale le risorse saranno utilizzate per creare 6 nuovi posti residenziali per anziani con disturbi cognitivi che saranno realizzati all’interno della Casa Residenza Galuppi. Questo intervento sarà possibile grazie al trasferimento degli uffici nell’ex Asilo Campanini, che sarà ristrutturato sempre grazie alla donazione, ora sede del Centro Sociale Anziani "Luigen". Il trasferimento libererà anche diversi spazi tra i quali anche due appartamenti protetti ora temporaneamente utilizzati per le attività amministrative. In questo modo gli appartamenti protetti a Pieve torneranno ad essere in tutto quattro, in grado di ospitare complessivamente fino a otto persone ed assicurando un maggior introito nelle rette. Il sindaco di Pieve Luca Borsari dichiara: "Grazie alla generosità di una persona, la nostra Asp riuscirà ad aumentare in maniera considerevole il servizio e quindi la risposta ai bisogni dei nostri anziani non autosufficienti e alle loro famiglie. Grazie poi alla proposta che abbiamo avanzato al Centro Sociale Luigen, potremo unire a questo irrinunciabile miglioramento e aumento di servizio, anche l’avvio di un percorso di collaborazione anche con altre associazioni, attraverso cui il Centro Sociale potrà aprirsi a tutta la Comunità".

"In questo periodo l’Asp e i Servizi Sociali dei Comuni registrano un grande aumento delle richieste di assistenza, per questo ogni nuovo intervento che aiuti le famiglie con anziani non autosufficienti e porti nuovi introiti all’Asp è davvero importante, per questo va alla signora Giuliana Ghisellini e alla sua memoria una profonda gratitudine da parte dell’Asp e di tutte la Comunità da questa servite" con queste parole il presidente dell’Asp Andrea Belletti saluta l’imminente avvio di questo importante intervento. A sancire l’importante momento della donazione, con il primo cittadino Borsari, anche la direttrice dell’Asp Pianura Est Maria Grazia Polastri.

Zoe Pederzini