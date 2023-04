"I soldi". E devasta l’auto del padre

Ha danneggiato l’auto del padre, dal quale pretendeva denaro in contanti. E ha rivolto pesantissime minacce anche ai carabinieri che erano intervenuti per sedare la lite, colpendo anche uno dei militari che ha dovuto ricorrere a cure mediche al Pronto soccorso. A finire in manette N. A., 31 anni, che è stato condotto nel carcere di Ferrara.

La movimentata vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, Pasquetta, a Porto Garibaldi. L’uomo si era presentato all’abitazione del padre, pretendendo che quest’ultimo gli desse del denaro in contanti. A quel punto è scoppiata un’accesissima lite tra i due, con il figlio che ha minacciato il proprio genitore. Non solo. All’apice del litigio, ha sfogato la propria rabbia anche contro l’automobile del padre che era parcheggiata nel cortile di casa, danneggiandola. L’allarme è arrivato ai carabinieri che, con una pattuglia proveniente dalla Stazione di Lido degli Estensi, sono andati sul posto per verificare quanto stava accadendo. Non appena arrivati, i militari hanno raccolto le informazioni per ricostruire la vicenda che era sfociata nel pesantissimo litigio tra padre e figlio e hanno tentato di calmare gli animi. Il giovane li ha oltraggiati, arrivando a minacciarli di morte. Poi, quando hanno cercato di fermarlo, ha opposto resistenza. L’uomo ha anche colpito un carabiniere che ha dovuto ricorrere a cure mediche al Pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto. Alla fine i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi sono riusciti a fermare l’uomo. Il trentunenne, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale – già in passato era stato destinatario di un divieto di avvicinamento al padre – è stato arrestato per tentata estorsione, violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Poi, su disposizione del Pubblico ministero, è stato condotto nella Casa circondariale ‘Satta’ di Ferrara in attesa del giudizio di convalida. L’udienza è stata celebrata nella mattinata di ieri. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza. Al giovane è stata applicata la misura cautelare in carcere.

Valerio Franzoni