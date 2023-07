I ’Soliti idioti’ tornano dopo dieci anni "I personaggi cult nel mondo di oggi"

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli tornano a fare coppia dopo 10 anni e stasera, alle 21, saranno sul palco del Ferrara Summer Festival per far sorridere ma anche un po’ riflettere, con i loro personaggi che tornano, calati nel mondo d’oggi.

Mandelli, com’è questo ritorno?

"Molto bello. Alle volte, quando trovi una persona con cui ti trovi bene a lavorare, ma si è molto giovani, forse non ci si rende nemmeno conto della fortuna che si ha. Si fanno tante cose, la carriera va avanti ma eravamo arrivati ad un momento in cui c’è una resa dei conti perché si doveva crescere, perché si era stati insieme tanto tempo e questo a volte causa rotture. Come nel nostro caso. Poi quando ti riunisci, quel rapporto diventa inossidabile perché hai scelto di ritrovarti, di chiedersi scusa, di aver voglia di tornare insieme e ora c’è davvero un affetto vero e fraterno".

Come nascono i vostri personaggi?

"Volevamo raccontare l’Italia e abbiamo cercato i tic e i vizi degli italiani e argomenti come la burocrazia coi quali ci confrontiamo tutti i giorni. Come l’ufficio postale. Era incredibile che ogni volta che andavo in posta c’era sempre una signora che mi diceva ’un momento sono subito da lei’. Mi sono chiesto se lo dicesse solo a me. In generale, patiamo dall’osservazione dell’esperienza personale sulla quale poi si fantastica facendo partire la caricatura che deve calarsi in tante situazioni. Speriamo a Ferrara di trovare ispirazione per altri personaggi".

Biggio, come sono questi nuovi Soliti Idioti e cosa vedremo?

"Ci sono i vecchi personaggi che però saranno immersi nella realtà di oggi, a distanza di 10 anni. Vedremo Ruggero che è stato in coma dieci anni e al risveglio trova un mondo diverso con la pandemia, la guerra, i social, Tik Tok e lo vedremo commentare, abbiamo i moralistiche ritroveremo alle prese con la crisi che c’è ora, i bambini ci raccontano come è cambiata la scuola, dalle baby gang al professore su only fans, e gli omosessuali ma ora con la fluidità che prima non esisteva. E’ divertente vedere come questi personaggi siano eterni: sono gli italiani, che non cambiano ma che hanno che fare con una realtà diversa".

Laura Guerra