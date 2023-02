‘I sommersi e i salvati’ di Levi Letteratura e memoria in classe

Domani alle 11.15, nella sala Giulio Einaudi di via Savonarola, 32, la studiosa Martina Mengoni (UniFe) incontrerà le classi dell’Istituto Luigi Einaudi per parlare de ‘I sommersi e i salvati’ di Primo Levi, nell’ambito del ciclo di conferenze ApertaMente. Martina Mengoni (Pontedera, 1985) ha conseguito una specializzazione triennale in Scienze della Cultura alla Scuola Alti Studi San Carlo di Modena (2013) e un dottorato di ricerca in letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa (2016). È stata assistente all’Istituto di lingua e letteratura italiana dell’Università di Berna, docente di letteratura italiana all’International programme in humanities e il Foundation course dell’Università di Pisa negli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 e collabora con le attività di ricerca del Centro Studi Primo Levi di Torino, e con la rivista ‘Allegoria’, per cui ha curato la sezione Canone Contemporaneo, dedicata ai Sommersi e i salvati, (numero 792019). Ha curato per Einaudi, insieme a Domenico Scarpa, la riedizione di Storie naturali di Primo Levi (2022). Nel 2021 ha pubblicato per Quodlibet la monografia ‘I sommersi e i salvati di Primo Levi. Storia di un libro’ (Francoforte 1959-Torino 1986). Precedentemene ha dato alle stampe, sempre per Einaudi, la monografia bilingue ‘Primo Levi e i tedeschi – Primo Levi and the Germans’ (2017) e numerosi saggi sull’opera leviana e sugli scrittori antifascisti italiani; ha scritto insieme a Francesco Giancane e Fiammetta Papi ‘La nuova filologia. Precursori e protagonisti’, un libro-catalogo sulla storia della filologia novecentesca tra Pisa e l’Europa.