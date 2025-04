"I suoi sogni in fumo. Amava libri e arte fino a farne un lavoro"

"Imprenditore e specialista in ristrutturazioni e Restaurazioni conservativi". Così si descriveva su social Pasquale Spagnolo, che amava l’arte e l’antiquariato e non mancava mai agli appuntamenti anche fuori provincia. Amava le ville antiche e le dimore che regalavano anche i fasti di un’epoca lontana. Era lui stesso a definirsi un professionista del restauro: "Mi sono specializzato nella ristrutturazione e nel restauro di edifici – scriveva Spagnolo –, con particolare attenzione ai piccoli restauri conservativi. Ho gestito progetti di costruzione secondo i nuovi criteri di efficientamento energetico, contribuendo alla realizzazione di edifici in classe Collaboro con comunità energetiche per integrare sistemi tecnologici innovativi, tra cui fotovoltaico e altre soluzioni green". Poi la nuova passione in chiave artistica: "Attualmente, porto avanti un progetto di recupero di oggettistica, libri e arte. L’obiettivo è aprire un punto di ritrovo per discutere di varie tematiche culturali e creare un E-Commerce per vendere, comprare o barattare con chiunque sia interessato". Un passione quest’ultima che lo aveva portato in giro per l’Italia per raccogliere pezzi unici che potessero avere una seconda vita e che potessero essere venduti al miglior offerente sulle piattaforme del commercio su internet.