I talenti del basket sul parquet. Ecco il memorial ’Breveglieri’

A Bondeno arrivano le stelle del basket giovanile italiano. Oggi e domani. infatti, presso il PalaBonini del Centro Sportivo Bihac, si terrà la quinta edizione del Memorial “Avis” Piero Breveglieri, evento sportivo organizzato da Matilde Basket che vedrà contrapporsi quattro tra le più forti formazioni cestistiche dell’under19 eccellenza. A sfidarsi saranno infatti i campioni nazionali in carica dell’Olimpia Milano con i coetanei della Vis Ferrara, della Reyer Venezia e della Pallacanestro Reggiana. Orgoglioso di riprendere il prestigioso evento matildeo l’ideatore e co-organizzatore, Giacomo Rizzatti: "Si tratta di un nuovo punto di partenza per il Memorial, che ritorna a Bondeno per la prima volta dopo la pandemia, peraltro in un palazzetto rinnovato dal Comune. Grande il supporto da parte delle realtà locali, in particolare da Avis che è diventato sponsor principale. Un grazie naturalmente anche alla famiglia Breveglieri e all’associazione “Insieme è più facile”". Se infatti sul campo gli atleti non si risparmieranno nel tentare di vincere il Memorial, il torneo amichevole è anche connotato da una forte vocazione sociale: l’intero ricavato sarà infatti devoluto all’associazione “Insieme è più facile”. Proprio Giulia Breveglieri, presidente dell’associazione nonché sorella di Piero cui il Memorial è dedicato, è al fianco del Memorial sin dalla fondazione e anche in questa annualità non manca di dedicare preziose parole in ricordo del fratello prematuramente scomparso: "Per la nostra famiglia il Memorial è sempre un’emozione".